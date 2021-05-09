Цена ошибки – пять жизней: что известно о страшном ДТП на трассе в Татарстане

Утренние новостные ленты большинства местных и федеральных СМИ буквально взорвала новость – в пять утра у села Чистопольские Выселки произошла страшная авария. Здесь столкнулись микроавтобус Renault и грузовик MAN. Известно к тому моменту было немного, даже точного количества погибших назвать не удавалось – по разным данным, их число варьировалось от двух до пяти человек.

О серьезности ДТП можно было судить по нескольким фотографиям и видео, которые сделали очевидцы. На них видно, что фура вылетела в кювет и едва не завалилась на бок. Чуть дальше – искореженный белый микроавтобус со срезанной крышей. Части и детали обеих машин раскиданы по дороге, возле обочины припаркованы машины немногочисленных свидетелей трагедии и представителей экстренных служб, а рядом с ними лежат тела погибших.

Ближе к семи утра стала появляться первая официальная информация: жертвами ДТП стали пять человек – 38-летний водитель и четверо пассажиров автобуса. Еще четыре человека, в том числе 14-летний подросток, – также пассажиры микроавтобуса – пострадали. На место трагедии оперативно прибыли представители всех экстренных служб, следственно-оперативная группа, с пострадавшими в ДТП работали сразу пять бригад медиков скорой помощи. Выживших в аварии пассажиров Renault с многочисленными травмами доставили в ЦРБ Чистополя. Состояние одного из них медики оценили как тяжелое. Остальные трое, в том числе подросток, в состоянии средней степени тяжести.

Через несколько часов после ДТП выяснялись, что родители пострадавшего подростка решили забрать его домой в Оренбург, где он продолжит лечение.



Для оказания помощи семьям погибших и пострадавших в Чистопольском районе республики был создан оперштаб, который возглавил заместитель Премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров, заработала горячая линия по вопросам, связанным с ДТП.

Отвлекся лишь на мгновение…

Около девяти утра появляются первые шокирующие подробности аварии. Как рассказал ИА «Татар-информ» главный Госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов, предварительно установлено, что виновник аварии – 53-летний мужчина, который был за рулем фуры MAN. По словам шофера, к трагедии привела обычная невнимательность – он решил закурить и потянулся за зажигалкой. Буквально на мгновение выпустил дорогу из виду. А дальше произошло страшное – фуру повело в сторону, она выехала на полосу встречного движения, где в этот момент ехал микроавтобус. Машины столкнулись практически лоб в лоб, после чего оба автомобиля вылетели в кювет.

«Грузовик перевозил почту, был полностью загружен – порядка 20 тонн. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились водитель и восемь пассажиров. Шансов выжить в такой аварии у них было немного», - отметил Ленар Габдурахманов.

Кроме того известно, что микроавтобус следовал из Орска в Казань. Не исключено, что автомобиль использовался в качестве междугороднего такси. Хозяин Renault – 38-летний житель Орска, однако машина была зарегистрирована в Татарстане, – на микроавтобусе были номера с регионом республики.

О водителе фуры и обстоятельствах аварии информации пока немного. Мужчине 53 года, он родом из Удмуртии, однако работает вахтовым методом в Татарстане – перевозит грузы, в основном почтовые отправления. В день трагедии мужчина чувствовал себя хорошо, он выспался и отправился в рейс около часа ночи. Участок дороги, где произошло ДТП, не считается аварийным – буквально неделю назад здесь обновили разметку и отсыпали обочину гравием. Кроме того, в пять утра уже достаточно светло, а трасса отлично просматривается в обе стороны.

Вторая трагедия за два дня – кто виноват в авариях, в которых погибли девять человек

После случившегося в прокуратуре республики была организована проверка. На место аварии выезжал исполняющий обязанности Чистопольского городского прокурора Фидель Ахметзянов. Как пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе прокуратуры РТ, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а ход проверки взят под особый контроль в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что за последние два дня это уже вторая авария в Татарстане с участием иногороднего водителя. 7 мая в Агрызском районе республики между населенными пунктами Крынды и Татарская Шаршада столкнулись две легковушки – Nissan и KIA. От мощного удара японский автомобиль вылетел с дороги в кювет, где моментально загорелся.

Предварительно было установлено, что 26-летний уроженец Удмуртии, который был за рулем Nissan, вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с KIA. В результате аварии погибли 30-летняя женщина с трехлетним сыном и девятилетней дочкой, которые были пассажирами корейского авто, а также сам предполагаемый виновник ДТП. Водитель KIA получил травмы и был госпитализирован.

Степень вины каждого водителя предстоит установить следствию. Но уже сейчас понятно, что к трагедиям привело грубое нарушение правил дорожного движения. Ведь водителям всего лишь стоило быть внимательными, следовать ПДД и не идти на необдуманные и рискованные маневры. И, возможно, это могло спасти жизни девяти человек, среди которых – двое маленьких детей.

фото: очевидцы

видео: телеканал «Татарстан-24», соцсети.