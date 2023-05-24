В четверг в Татарстане вновь ожидается жара и сильный ветер

Завтра, 25 мая, в Татарстане сохранится установившаяся ранее жаркая и сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Осадков при этом не ожидается, отмечают синоптики. Будет дуть юго-восточный и южный ветер силой от 5 до 10 м/с. Днем местами он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в Казани — лишь до 14 м/с).

Ночью температура воздуха на востоке региона и в низких местах составит от +9 до +14 градусов, на западе региона — до +19 (в столице РТ — от +13 до +15, но в низких местах — от +10 до +12). В светлое время суток воздух прогреется до 27–32 градусов тепла (в Казани — до +29, +31 градуса).

Температура воздуха в Татарстане в последнюю декаду мая будет выше нормы на 6 градусов. По предварительным данным метеорологов, атмосферные фронты принесут в республику дожди и похолодание только на выходных.