На выходных атмосферные фронты принесут в Татарстан дожди и похолодание

Установившиеся в Татарстане под влиянием антициклона погодные условия изменятся лишь к концу недели. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Так, в ночь на среду, 24 мая, по республике ожидается от 8 градусов тепла на востоке до 17 на западе. Днем воздух прогреется до +26, +31 градуса.

В четверг, 25-го числа, в регионе установится еще более жаркая погода. В темное время суток температура воздуха составит от +11 до +19 градусов, в светлое — от +27 до +32. «В пятницу, 26 мая, сохранится аналогичная погода», — предупреждают синоптики.

Однако в субботу и воскресенье, 27-го и 28-го числа, согласно предварительным данным метеорологов, проходящие через Татарстан атмосферные фронты вызовут постепенное снижение температурного фона. Местами по региону пройдут дожди.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что температура воздуха на территории республики в последнюю декаду мая будет выше нормы на 6 градусов.