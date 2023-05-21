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Общество 21 мая 2023 20:15

Температура воздуха в Татарстане в мае будет выше нормы на 6 градусов

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В последнюю декаду мая средняя температура воздуха в Татарстане будет выше климатической нормы на 6 градусов. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В службе уточнили, что норма для республики составляет +15,2 градуса, по Казани — +15,6.

Завтра в Татарстане ожидается до 29 градусов жары и переменная облачность.

#аномальная погода #погода в татарстане
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