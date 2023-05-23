Сильный ветер и 31-градусная жара ожидаются в Татарстане в среду

Завтра, 24 мая, на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Днем прогнозируется сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температуры воздуха ночью составят от 7 до 12 градусов на востоке и внизких местах и до 17 градусов — в западных районах республики. Днем прогнозируется от 26 до 31 градуса.