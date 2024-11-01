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Экономика 1 ноября 2024 15:52

В Центробанке предупредили о перегреве на рынке корпоративного кредитования

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В Центробанке предупредили о перегреве на рынке корпоративного кредитования
Фото: minvr.gov.ru

В России наблюдает перегрев на рынке корпоративного кредитования, причем многие отрасли оказались не слишком чувствительными к повышению процентной ставки регулятора. На это обратила внимание директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше».

«<...> мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%, и видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», — констатировала специалист (цитата по ТАСС).

Вместе с тем, по словам Даниловой, ограничивающие меры Центробанка влияют на розницу, в которой с июля «происходит достаточно серьезное замедление». «Ежемесячные темпы роста снизились примерно в два раза: было 2%, сейчас меньше 1%», — пояснила она.

Ранее, 25 октября, Центральный банк РФ поднял ключевую ставку с 19 до рекордного 21% годовых. В конце октября регулятор также скорректировал макропрогноз. Прогноз роста кредитования населения на 2024 год повышен до 12–15% с прежних 10–15%, а компаний — до 17–20% с 10–15%.

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