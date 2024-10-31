Набиуллина назвала барьер для роста экономики России

Дефицит кадров, а не цена кредитов сейчас наиболее негативно сказывается на росте российской экономики. Об этом сказала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе.

«Дефицит кадров, а не цена кредитов и даже не недостаток мощностей — сейчас самый главный барьер для роста экономики, об этом говорят сами предприятия», – сообщила глава Центробанка.

Сейчас у России нет другого пути, кроме как увеличивать производительность труда. Это поможет преодолеть дефицит кадров, считает Набиуллина.

При этом в Центробанке ожидают, что в ближайшие два года экономика России продолжит расти, но более умеренными темпами, чем сейчас.

Эльвира Набиуллина также сообщила, что Банк России не собирается «делать никаких скидок» для достижения целевого показателя инфляции в 4%.