Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых

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Центральный банк РФ увеличил ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Решение принято на заседании совета директоров регулятора.

«Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21,00% годовых», — сказано в сообщении пресс-службы.

При этом в ЦБ констатировали, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, тогда как рост внутреннего спроса «значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг». Также проинфляционные эффекты вызывают дополнительные бюджетные расходы и связанное с ними расширение дефицита федерального бюджета.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, <...> чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — подчеркнули в Банке России.

В связи с этим регулятор допускает возможность нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Вместе с тем в Банке России ожидают, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году и 4,0% — в 2026 году, а в дальнейшем будет соответствовать таргету.

С декабря 2023 года ставка держалась на уровне 16%, но 26 июля текущего года ЦБ повысил ее до 18% годовых, а 13 сентября — до 19%.