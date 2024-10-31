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Экономика 31 октября 2024 09:59

Набиуллина: ЦБ не намерен делать никаких скидок для достижения цели по инфляции

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Набиуллина: ЦБ не намерен делать никаких скидок для достижения цели по инфляции
Эльвира Набиуллина
Фото: duma.gov.ru

Банк России не собирается «делать никаких скидок» для достижения целевого показателя инфляции в 4%. Об этом заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе, сообщает ТАСС.

Набиуллина при этом подчеркнула, что регулятор оказался вынужден «войти в период жесткой ДКП (денежно-кредитной политики — прим. Т-и)». По ее словам, это новая ситуация для российской экономики.

По мнению руководителя Центробанка, если бы кредитная ставка не была повышена, начался бы «взрывной» рост кредитования.

Кроме того, Набиуллина выразила уверенность, что возможности быстрого наращивания промышленного производства в России сейчас ограничены. Самым главным барьером для роста экономики она назвала недостаток производственных мощностей.

Ранее, 25 октября, Центральный банк РФ поднял ключевую ставку с 19 до рекордного 21% годовых.

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#Эльвира Набиуллина
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