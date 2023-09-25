КАМАЗ представил на выставке в Казахстане прототип гигантского беспилотного самосвала

Участникам выставки «Иннопром. Казахстан» в Астане презентовали прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала «Юпитер-30», разработанным ПАО «КАМАЗ». С новинкой ознакомились главы правительств, осмотревшие стенд Татарстана на выставке, сообщает ТАСС.

Как заявил гендиректор КАМАЗА Сергей Когогин, проект перейдет в практическую плоскость уже в следующем году. Грузоподъемность машины составит 27 тонн. Ее планируют задействовать для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии.

Кроме того, компания «Татнефть» рассказала о ходе строительства завода по производству автомобильных шин в Казахстане KamaTyresKz. Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, объект начнет работу в 2024 году.

Ранее стало известно, что с татарстано-казахстанскими проектами на выставке «Иннопром» в Астане ознакомились Премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы правительств Казахстана Алихан Смаилов, Белоруссии Роман Головченко и Киргизии Акылбек Жапаров.