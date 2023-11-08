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КАМАЗ начал поставлять электробусы в Пермь
КАМАЗ поставит в Пермь 16 единиц инновационного электротранспорта: три электробуса уже поступили в распоряжение заказчика, остальные планируют передать до 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского производителя грузовиков.
«Техника пополнит автопарк МУП "Пермгорэлектротранс" и будет работать на новом автобусном маршруте № 81 "улица Сапфирная — станция "Пермь-2"», — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель Службы продвижения пассажирского электротранспорта ПАО «КАМАЗ» Андрей Долганов, ранее электробус КАМАЗ-6282 уже курсировал в Перми в рамках тестирования.
«За два месяца работы он совершил 222 рейса, проехал 3 345 км и перевёз 14 117 пассажиров», — уточнил спикер.
Тест водители и пассажиры оценили положительно, поэтому власти Перми решили купить партию электробусов КАМАЗа.
Отмечается, что инновационную технику поставляют по программе комплексного развития городского электрического общественного транспорта.
В рамках проекта планируют поставить более 280 электробусов, 647 вагонов трамваев, а также установить более 120 зарядных станций, чтобы электротранспорт стабильно работал.
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