КАМАЗ начал поставлять электробусы в Пермь

КАМАЗ поставит в Пермь 16 единиц инновационного электротранспорта: три электробуса уже поступили в распоряжение заказчика, остальные планируют передать до 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского производителя грузовиков.

«Техника пополнит автопарк МУП "Пермгорэлектротранс" и будет работать на новом автобусном маршруте № 81 "улица Сапфирная — станция "Пермь-2"», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Службы продвижения пассажирского электротранспорта ПАО «КАМАЗ» Андрей Долганов, ранее электробус КАМАЗ-6282 уже курсировал в Перми в рамках тестирования.

«За два месяца работы он совершил 222 рейса, проехал 3 345 км и перевёз 14 117 пассажиров», — уточнил спикер.

Тест водители и пассажиры оценили положительно, поэтому власти Перми решили купить партию электробусов КАМАЗа.

Отмечается, что инновационную технику поставляют по программе комплексного развития городского электрического общественного транспорта.

В рамках проекта планируют поставить более 280 электробусов, 647 вагонов трамваев, а также установить более 120 зарядных станций, чтобы электротранспорт стабильно работал.