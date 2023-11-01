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Минниханов и Миллер ознакомились с новинками КАМАЗа на газовом форуме в Петербурге
Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер осмотрели стенд ПАО «КАМАЗ» на Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Ознакомил гостей с новинками гендиректор автогиганта Сергей Когогин.
На выставке презентовано сразу три новинки газомоторной техники. Первая из них — передвижная мастерская КИПиА 62501, которая создана на базе вахтового газомоторного автобуса «КАМАЗ-6250». Она предназначена для использования в нефтегазовой отрасли — ремонта и обслуживания приборов и аппаратуры, находящихся на объектах, которые удалены от стационарных ремонтных баз.
Второй экспонат, который смогли оценить посетители стенда, — пригородный газомоторный низкопольный автобус НЕФАЗ-5222, рассчитанный на 41 посадочное место. Транспорт может использоваться для перевозок персонала.
Кроме того, КАМАЗ представил на форуме в Санкт-Петербурге новый рядный шестицилиндровый двигатель с принудительным зажиганием, работающий на природном газе. Данные газовые двигатели мощностью 460 лошадиных сил будут устанавливаться на магистральные тягачи «КАМАЗ» поколения К5.
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