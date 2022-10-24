В Челнах состоится еще одна отправка группы мобилизованных граждан

На предстоящей неделе в Набережных Челнах состоится новая отправка военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Наиль Магдеев.

Он напомнил, что каждый убывающий военнослужащий получает 20 тыс. рублей материальной помощи из муниципального бюджета, а каждый убывающий в зону спецоперации получает от города набор предметов первой необходимости и продуктов питания.

«Финансовые возможности у нас для этого есть. Мы обязательно наших бойцов будем поддерживать. Абсолютно правильно работают главы районов — Комсомольского, Автозаводского и Центрального. В воскресенье они собрали родных наших мобилизованных и съездили в Казанское танковое училище. Организовали автобус и все остальное, что необходимо в такой жизненной ситуации. Увиделись, пообщались. Мы эти семьи должны поддерживать, не от раза к разу, а постоянно», — сказал градоначальник.

На сегодняшний день на сборный пункт в Казань убыли 400 челнинцев, крайняя отправка прошла в субботу, 22 октября.

«Дальше жизнь покажет, какие новые возможности появятся у муниципалитета. Мы их ищем. Будем делать все, чтобы поддержать семьи военнослужащих, семьи бойцов, тех, кто защищает нашу родину», — заключил Наиль Магдеев.

21 сентября Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.