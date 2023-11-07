В Челнах работают две точки сбора гуманитарного груза для жителей сектора Газа

Фото: © telegram-канал администрации Набережных Челнов

В Набережных Челнах проходит сбор необходимых товаров для формирования гуманитарного груза для жителей сектора Газа. В городе работают две точки сбора груза: в МЦ «Орион» (50-й комплекс, 18а) и в МЦ «Нур» (1-й комплекс, 2).

В Казани, напомним, сбор гумгруза проходит с 3 ноября по трем адресам. Малогабаритные вещи татарстанцы могут принести в офис движения «Ярдәм янәшә» (ул. Патриса Лумумбы, 4, каб. 112), для крупногабаритных грузов определен следующий адрес: ул. Мазита Гафури, 46. Помощь собирают и в Благотворительном фонде «Закят» (Казань, ул. Тукая, 89.

Перечень необходимых товаров и продовольствия определены Духовным управлением мусульман РТ и фондом «Красный полумесяц». В него входят питание для детей (срок годности не менее месяца), питание для взрослых, средства гигиены и ухода за детьми, предметы быта. С полным списком можно ознакомиться на сайте ярдям.рф.

Организовать сбор гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, пострадавших от действий израильской армии, Правительству республики поручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

О том, как в Казани организована работа пунктов сбора гуманитарной помощи, читайте в материале «Татар-информа» Термосы, памперсы и тушенка: что несут для гумпомощи жителям сектора Газа в Казани.