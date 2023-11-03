Термосы, памперсы и тушенка: что несут для гумпомощи жителям сектора Газа в Казани

Центры сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы открылись для сборов только сегодня, но в них уже ажиотаж

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В Казани заработали три точки сбора «гуманитарки» для жителей Газы

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству республики организовать сбор гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, пострадавших от действий израильской армии.

«В связи с обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших Раис республики призывает предприятия, а также жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Сегодня в Казани заработали три центра сбора «гуманитарки» по адресам:

ул. Патриса Лумумбы, 4, каб. 112 (офис движения «Ярдәм янәшә»), принимает малогабаритные грузы;

ул. Мазита Гафури, 46 (телефоны горячей линии: (843) 273-16-72 и 8 (800) 350-02-16) – крупногабаритные грузы;

ул. Тукая, 89 (Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ).

На сайтах ДУМ РТ, фонда «Закят» и ярдям.рф есть вся справочная информация, а также полный список того, что необходимо.

Раис республики призвал предприятия, а также жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Гуманитарную помощь отправляют даже курьерами через сервисы доставки

Центры сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы открылись для сборов только сегодня, но в них уже ажиотаж. Телефон движения «Ярдәм янәшә» уже с утра разрывается от звонков. «Гуманитарку» приносят даже обычные прохожие, которые, проходя мимо, узнают о сборе продуктов и вещей для палестинцев, привозят различные организации и предприятия. Некоторые казанцы заказывают товары в сервисах доставки и отправляют через курьеров, рассказала «Татар-информу» заместитель руководителя республиканского движения Анна Мубаракшина.

«Нам активно звонят с вопросами уже со вчерашнего дня. Хотя сбор официально стартовал только сегодня, за первую половину дня уже удалось собрать немало. После того как все это у нас сформируется, мы направим это на общий склад. Там уже укомплектуют по коробкам, а затем отправят за границу», – отметила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что на данный момент палестинцам особенно необходимы:

детское питание;

подгузники;

одежда для детей;

средства личной гигиены;

туалетная бумага;

салфетки;

моющие средства;

продукты питания с долгим сроком хранения (макароны, тушенка, крупы и т.д.).

Некоторые казанцы заказывают товары в сервисах доставки и отправляют через курьеров Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Наше движение называется “Ярдәм янәшә”, в переводе – “Помощь рядом”. Мы всегда рядом с теми, кому эта помощь необходима. Людей чужих не бывает, палестинцы – это наши друзья, братья, сестры, поэтому мы просто не можем остаться в стороне», – заявила Мубаракшина.

Неравнодушные татарстанцы перечислили в Благотворительный фонд «Закят» более 9 млн рублей

В Благотворительном фонде «Закят» ДУМ РТ уже с первых дней войны задумались о том, как помочь жителям сектора Газа, рассказал «Татар-информу» его генеральный директор Булат Марданов.

В Благотворительном фонде «Закят» ДУМ РТ уже с первых дней войны задумались о том, как помочь жителям сектора Газа Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Сбор мы начали вчера, но уже с первого дня конфликта занимаемся поиском надежных путей доставки гуманитарной помощи пострадавшим. К сожалению, это заняло много времени, но при помощи нашего муфтия Камиля Хазрата Самигуллина, при поддержке Правительства республики нам удалось решить вопрос», – прокомментировал Марданов.

По его словам, доставлять собранную в Татарстане помощь планируют через египетскую организацию «Красный полумесяц», ведь на сегодняшний день открыт единственный гуманитарный коридор на КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. В транспортировке также ожидают помощь от МЧС России.

Фонд «Закят» собирает малогабаритные грузы, а крупногабаритные перенаправляет на основной склад ул. Мазита Гафури. Список необходимого аналогичный во всех пунктах сбора, но Булат Марданов также отметил, что помимо продуктов, средств гигиены и бытовых приборов также нужны термосы, кипятильники и фонарики.

Фонд «Закят» собирает малогабаритные грузы, а крупногабаритные перенаправляет на основной склад Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Глава благотворительного фонда рассказал «Татар-информу», что помимо вещей и продовольствия здесь также организовали и сбор денег. На данный момент удалось собрать уже около 9 млн рублей, которые потратят на поддержку пострадавших.

«Мы, как и все мусульмане мира, переживаем за наших братьев-мусульман, которые страдают в секторе Газа. Невинно, незаслуженно. Хвала Всевышнему, что нам удалось найти хотя бы какой-то путь для оказания помощи», – подчеркнул Булат Марданов.

Он также отметил, что акция вызвала огромный отклик у татарстанцев, несмотря на то что с начала обострения конфликта прошло уже около месяца. Помощь начали присылать с первых же минут, как был объявлен сбор.

«Гуманитарку» приносят даже обычные прохожие, которые, проходя мимо, узнают о сборе продуктов и вещей для палестинцев Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Помочь палестинцам вызвались татарстанские вузы, предприятия и обычные люди

Основной пункт сбора гуманитарной помощи для палестинцев находится на улице Мазита Гафури, 46, с обратной стороны от аквапарка. Сюда привозят крупногабаритные грузы. Также после сборов на других точках здесь будут сортировать всю собранную «гуманитарку» и формировать посылки для отправки в Египет, а далее – в Палестину.

За первую половину дня сюда уже привезли большое количество самой разной гуманитарной помощи: книги, детские рюкзаки, каски, лекарства, питьевую воду. Есть в числе грузов даже квадрокоптер и заботливо сваренное студентами Елабужского колледжа культуры и искусств варенье.

Заботливо сваренное студентами Елабужского колледжа культуры и искусств варенье Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Сегодня нам уже привезли очень много одежды: футболки, штаны, нательное и нижнее белье, обувь и товары для детей. Несмотря на то что прошла только половина дня, люди уже активно включились и привозят помощь», – прокомментировала «Татар-информу» координатор склада гумпомощи Лейла Хайруллина.

Она также призвала всех татарстанцев не оставаться равнодушными и поучаствовать в поддержке мирных жителей Палестины.

«Мы все люди, и никто не застрахован в нынешних реалиях от таких ситуаций. Мы братский народ, мы должны помочь, ведь каждый человек нуждается в помощи в трудную минуту. Если ты можешь оказать помощь, ты обязательно должен это сделать», – подчеркнула собеседница агентства.

Есть в числе грузов даже квадрокоптер Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Помочь палестинцам вызвались простые татарстанцы, крупные предприятия, а также учебные заведения. Например, «гуманитарку» сегодня передал Казанский инновационный университет им. Тимирясова.

«Все мы знаем про ситуацию в Палестине, про наших братьев. Мы подготовили для них гуманитарную помощь. Я призываю всех неравнодушных помочь им», – отметил представитель волонтерского движения вуза «От чистого сердца» Даниил Князев.

Он также рассказал, что когда в университете узнали о сборе, то без всяких колебаний решили участвовать в кампании. Студенты переживают из-за сложившейся ситуации и хотят помочь всем, чем только могут.

Основной пункт сбора гуманитарной помощи для палестинцев находится на улице Мазита Гафури, д. 46 Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В центрах сбора сейчас также нужны и «рабочие руки». Ребята с факультета менеджмента и инженерного бизнеса КИУ сегодня приехали на склад, чтобы помочь разгружать машины с грузами, которые приезжают в течение дня.

«Почему бы не помочь, если другим людям требуется эта помощь», – подчеркнули Амирхон Хамраев и Светлана Кузьмичева в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Студенты отметили, что они не сильно осведомлены о войне между Израилем и Палестиной, но после небольшой справочной информации порадовались, что приехали сегодня помогать: «Теперь мы точно рады, что приехали. Здорово, что мы сможем быть причастными к такому благому делу».

Несмотря на то, что прошла только половина дня, люди уже активно включились и привозят помощь Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В Секторе Газа погибли уже более 9 тыс. человек, ранены свыше 32 тыс.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда боевики ХАМАС после ракетной атаки вторглись на территорию Израиля.

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» 11 октября призвал обе стороны не втягивать в конфликт мирных граждан, в том числе женщин и детей. Он также подчеркнул, что закончить конфликт можно только путем образования независимого Палестинского государства.

По сообщениям международной телекомпании Al Jazeera, число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта превысило 9 тыс. человек. Среди погибших – 3,8 тыс. детей и 2,3 тыс. женщин. Число раненых достигло 32 тыс. человек.