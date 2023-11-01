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Минниханов поручил организовать работу по сбору гумпомощи для пострадавших жителей Газы
Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа.
«В связи с обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших Раис республики призывает предприятия, а также жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ответственным лицом определен вице-премьер, курирующий социальный блок в Кабмине, Лейла Фазлеева.
Правительство сейчас прорабатывает вопросы по месту сбора и перечню необходимых товаров и продовольствия.
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