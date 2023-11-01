Минниханов поручил организовать работу по сбору гумпомощи для пострадавших жителей Газы

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Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа.

«В связи с обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших Раис республики призывает предприятия, а также жителей Татарстана принять активное участие в сборе гуманитарной помощи», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ответственным лицом определен вице-премьер, курирующий социальный блок в Кабмине, Лейла Фазлеева.

Правительство сейчас прорабатывает вопросы по месту сбора и перечню необходимых товаров и продовольствия.