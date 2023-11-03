В Казани сегодня стартует сбор гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы

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С сегодняшнего дня в Казани стартует сбор гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы. Центр определен Правительством РТ в соответствии с поручением Раиса республики Рустама Минниханова.

Малогабаритные вещи татарстанцы могут принести в офис движения «Ярдәм янәшә» (ул. Патриса Лумумбы, д. 4, каб. 112), для крупногабаритных грузов определен следующий адрес: ул. Мазита Гафури, д. 46.

Также организована горячая линия по номерам 8 (843) 273-16-72 и 8 (800) 350-02-16.

Собирать помощь будет и Благотворительный фонд «Закят» (Казань, ул. Тукая, д. 89, телефон – 8 (843) 225-33-22).

Перечень необходимых товаров и продовольствия определены Духовным управлением мусульман РТ и фондом «Красный полумесяц». В него входят питание для детей (срок годности не менее месяца), питание для взрослых, средства гигиены и ухода за детьми, предметы быта. Полный список и справочная информация доступна на сайте ярдям.рф.