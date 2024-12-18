В Челнах плата за проезд в общественном транспорте вырастет до 40 рублей

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В 2025 году стоимость проезда в общественном транспорте Набережных Челнов увеличится до 40 рублей за одну поездку и до 30 — при оплате проездным на 100 или более поездок. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по тарифам в своем Telegram-канале.

На данный момент стоимость проезда в общественном транспорте Автограда составляет 35 рублей за одну поездку и 25 — при оплате проездным. Таким образом, проезд подорожает на пять рублей.

Пересмотр тарифов инициировал исполком Челнов. Городские власти предлагали увеличить стоимость проезда до 45 рублей за единоразовый билет и 35 рублей при оплате проездным. Ранее в исполкоме отмечали, что себестоимость проезда в автобусе составляет на данный момент 71 рубль.

В Госкомитете РТ по тарифам указали, что на удорожание стоимости проезда повлияли такие факторы, как прогнозное увеличение индекса потребительских цен на 5,8%, рост цен на электроэнергию на 11,6% (это применимо для наземного электрического транспорта), увеличение стоимости ГСМ, которое может достигнуть 8% и повышение минимального размера оплаты труда (средняя зарплата водителя будет равняться 60 тыс. рублей, кондуктора — 38 тыс.).

Кроме того, сказались следующие моменты: учет эксплуатационных расходов для новых автобусов, приобретенных в лизинг, рост затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и обеспечение транспортной безопасности, обязательные налоговые платежи и иные расходы автотранспортных предприятий.