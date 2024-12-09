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Магдеев: Челнам нужно еще как минимум 70 больших автобусов
На маршрутах Набережных Челнов не хватает как минимум 70 больших автобусов. О нехватке техники на аппаратном совещании рассказал мэр города Наиль Магдеев.
«У нас пока сегодня только 135 единиц автобусов большой вместимости, а для того, чтобы полностью закрыть потребности города, нам нужно как минимум 200 автобусов, поэтому сегодня нам не хватает около 70 автобусов — для того, чтобы иметь такую полнокровную маршрутную сеть», — отметил мэр.
Магдеев заявил, что работа по обновлению маршрутной сети продолжается. Планируется, что в 2025 году автопарк пополнится недостающими автобусами.
«Тогда все сложится, пока у нас дефицит 70 автобусов. Сегодня пока таких возможностей нет, но мы поэтапно к этому идем. В этом году 90 автобусов купили, это тоже неплохо. Мы и дальше будем слушать наших жителей города, слушать специалистов — тех, кто занимается практической работой, смотреть наши возможности», — отметил Магдеев.
Сегодня с учетом уже поступивших в городе работают 135 автобусов производства КАМАЗ. Общая стоимость приобретаемых автобусов — почти 1 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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