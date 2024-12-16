Перевозчики Казани обосновали повышение платы за проезд до 43–45 рублей

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В 2025 году стоимость проезда в общественном транспорте Казани может составить 45 рублей при наличном расчете и 43 — при безналичном. Таким образом, она увеличится на три и пять рублей соответственно. Об этом сообщает РБК Татарстан.

В мэрии столицы Татарстана изданию рассказали, что перевозчики направили документацию, обосновывающую необходимость повышения цен в общественном транспорте, в Государственный комитет РТ по тарифам.

В городской администрации отметили, что с начала года общий процент инфляции в экономике составил 8,32%. При этом «значительно выросли цены и тарифы на дизельное топливо, горюче-смазочные материалы, запасные части и комплектующие, коммунальные платежи и теплоэнергию».

Сейчас проезд в общественном транспорте Казани стоит 38 рублей при оплате банковской или транспортной картой и 45 рублей — при оплате наличными. В прошлом, 2023 году он стоил 35 и 36 рублей соответственно.

Ранее повышение стоимости проезда на общественном транспорте до 45 рублей анонсировал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.