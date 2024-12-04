В исполкоме Челнов назвали себестоимость проезда в автобусе

В Набережных Челнах себестоимость проезда в автобусе составляет 71 рубль, а цена билета, которую платят пассажиры в городском транспорте, на данный момент равняется 35 рублям. Об этом во время прошедшей онлайн пресс-конференции сообщил руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов.

«Тридцать пять рублей — тариф, который мы сегодня имеем, и 71 рубль — это реальный тариф. Вот 36 рублей пока получается [субсидировать] за счет муниципального бюджета и города. Но подчеркну, мы не говорим, что стоимость билета будет составлять 71 рубль», — отметил спикер.

Руководитель исполкома уточнил, что стоимость проезда в 2025 году будет определять Госкомитет РТ по тарифам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «маршрутки» продолжат обслуживать два рейса в Челнах.