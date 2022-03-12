В Челнах на минареты мечети «Джамиг» установили первые полумесяцы

Сегодня в Набережных Челнах строители установили купола и полумесяцы на два минарета соборной мечети «Джамиг». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В событии приняли участие руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов, главы крупнейших городских организаций и предприятий, представители мусульманского актива.

В своем выступлении Фарид Салахов заметил, что, несмотря на неблагоприятную политическую и экономическую обстановку, строительство мечети не прекращается. Происходящее он назвал «важным, знаковым событием».

«Важно, что и сегодня, во время непростой ситуации в стране и мире, мы не бросаем начатое дело и планируем довести стройку до конца. В этом нам помогают люди разных национальностей, религий, конфессий — как свидетельство того, что в Набережных Челнах в согласии и хороших отношениях живут и решают общие вопросы люди разных вероисповеданий», — подчеркнул глава исполкома.

Фото: © Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Проект соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах предполагает возведение комплекса зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. В центре расположится основное пятиуровневое здание с куполами — большим посередине (диаметрои 19 метров) и малыми (установленными над лифтовыми шахтами по бокам). К нему примкнут два флигеля с колоннадами, здесь также разместят по одному среднему куполу (диаметром 9 метров). У мечети будет четыре минарета: два малых со стороны заднего фасада и два больших — по торцам флигелей. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров.

За 2021 год на строительство соборной мечети «Джамиг» удалось собрать 55,8 млн рублей. В декабре строители приступили к сооружению больших минаретов.