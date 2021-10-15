«Джамиг» на новом этапе: стройку поддержал Фонд Шаймиева

Пожертвования на строительство Соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах превысили 100 млн рублей. Кто делает взносы на возведение храма и в какой стадии находится стройка – в материале ИА «Татар-информ».

Республиканский фонд «Возрождение» под председательством Минтимера Шаймиева направил 5 млн рублей на возведение комплекса «Соборная мечеть» в Набережных Челнах

Фото: © сайт Мухтасибата г. Набережные Челны islamtatar.ru

Фонд «Возрождение» перечислил 5 млн рублей

Фонд финансовой поддержки строительства комплекса «Соборная мечеть», который возводит мечеть «Джамиг», раскрыл очередной отчет о финансировании. Всего на расчетные счета за 2018-2021 годы, судя по отчетам, поступило более 105 млн рублей. Сумма за 9 месяцев этого года уже превысила объем средств, полученный в прошлом году, – жертвователи перечислили почти 46 млн рублей.

Деньги в этом году выделил Республиканский фонд «Возрождение», председателем попечительского совета которого является Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Фонд направил 5 млн рублей. Эта сумма стала самой весомой в третьем квартале.

По словам Уела Хусаинова, глава фонда «Возрождение» с большим удовольствием и очень внимательно, больше часа, осматривал стройку, давал советы Фото: © islamtatar.ru

Глава Фонда финансовой поддержки Уел Хусаинов сообщил ИА «Татар-информ», что 1 сентября Минтимер Шаймиев посетил Набережные Челны и в том числе заехал на строительство мечети «Джамиг».

«Он с большим удовольствием, очень внимательно осмотрел стройку. Больше часа у нас был. Дал свои советы и соображения. Мы не ставили задачу просить у него что-то. И он ничего не обещал, а через несколько дней мы получили 5 млн рублей», – рассказал Хусаинов.

«Пенсию не тратила, откладывала, решила – пусть пойдет на божий дом»

Жертвуют деньги на строительство мечети компании и люди. Пожертвования принимаются деньгами в безналичной форме и наличными, а также стройматериалами. К примеру, в третьем квартале 12,8 млн рублей перечислили юридические лица и около 2 млн рублей принесли люди.

В отчетах указаны компании. В их числе предприятия, работающие в Набережных Челнах и близлежащих районах, республиканские компании.

В списке тех, кто пожертвовал средства на строительство мечети, можно найти мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева (второй слева), главу «Сетевой компании» Ильшата Фардиева и многих других Фото: nabchelny.ru

Люди, которые перечислили на счет или передали деньги, в отчетах указываются поименно. Здесь можно найти мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, главу «Сетевой компании» Ильшата Фардиева, бизнесмена Сергея Рачкова, гендиректора «Челны-хлеб» Рафаэля Юнусова, предпринимателей Равиля Файрузова, Ильдара Зиярова, Владислава Карпова, Ильшата Тимергалиева, Фанзиля Габдуллина, Азата Габдуллина, Эльвира Шарафетдинова, Гамиля Ахунова.

Помощь в виде строительных материалов оказали Эдуард Муратов, Александр Гаврилов, Мунир Гайнуллов, Фаниль Шарифуллин, Константин Леонов.

«Тех, кто помогает, гораздо больше, и хочется выделить каждого», – сказал Хусаинов.

Только в этом году средства в частном порядке внесли более 100 человек. И многие жертвователи делают взносы регулярно Фото: nabchelny.ru

Только в этом году средства в частном порядке внесли более 100 человек. И многие жертвователи делают взносы регулярно. В списке есть и отдельная строка – жертвователи, которые желают остаться неизвестными.

«Каждый поступивший рубль мы ценим и принимаем с поклоном. У нас есть и особые люди, которые для мечети не жалеют деньги, которые у них явно нелишние. Одну из таких историй поведал мне глава Набережночелнинского мухтасибата Альфас хазрат. В начале года к ним в мечеть зашли две бабушки, спросили, где можно сдать деньги на мечеть. Их отправили в бухгалтерию, а потом узнали, что одна из бабушек отдала 700 тыс. рублей на «Джамиг». Сказала: «Пенсию не тратила, откладывала, решила – пусть пойдет на божий дом». Вот благодаря таким вложениям мы и движемся вперед», – сказал Хусаинов.

Он привел еще один случай – в маленькую мечеть «Джамиг», которая располагается неподалеку от стройки, в 2019 году начал приходить житель Челнов и складывать деньги в благотворительный короб.

Люди, которые перечислили на счет или передали деньги, в отчетах указываются поименно. Но в списке есть и отдельная строка – жертвователи, которые желают остаться неизвестными Фото: © islamtatar.ru

«Поскольку приходил он частенько, дежурные дедушки стали к нему присматриваться. Увидели, что он вносит внушительные суммы, и сказали: “Деньги немалые, давай через бухгалтерию проведем”. Он согласился, в ведомости попросил себя записать как предприниматель Ринат, фамилию называть отказался. И как вы думаете, сколько взносов он сделал после этого? Он приходил 74 раза, пожертвовал больше двух миллионов! А ведь бизнес у него мелкий и доходы небольшие, но считает личным долгом содействовать строительству мечети», – поделился Хусаинов.

Проект длиною в 30 лет

Решение о строительстве соборной мечети в Набережных Челнах было принято еще в 1992 году. Для этого в центре города власти выделили земельный участок площадью 5 га. Вновь вернулись к этой теме только в 2007 году, тогда же был создан Фонд финансовой поддержки строительства комплекса «Соборная мечеть», был проведен конкурс на разработку эскиза проекта. Победил проект казанского архитектора Айвара Саттарова.

В 2007 году был проведен конкурс на разработку эскиза проекта. Победил проект казанского архитектора Айвара Саттарова Фото: официальная страница мэрии Набережных Челнов «ВКонтакте»

Проект в Челнах – это комплекс зданий общей площадью 6,6, тыс. кв. метров. В центре расположится основное 5-уровневое здание с куполами – большим посередине диаметром 19 метров и малыми, которые установят над лифтовыми шахтами по бокам. К нему примкнут два флигеля с колоннадами, здесь также будет установлено по одному среднему куполу диаметром 9 метров. У мечети будет 4 минарета: два малых со стороны заднего фасада и 2 больших - по торцам флигелей. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров. Для сравнения – высота минаретов казанской мечети «Кул-Шариф» – только 58 метров.

В каждый из флигелей будет организован отдельный вход: в мужскую и женскую половину. Главный молельный зал на 500 человек будет расположен на втором этаже, на трех галереях смогут молиться еще 1,2 тыс. человек. Количество молящихся в мечети можно увеличить до 3,2 тыс., например, по большим праздникам, разместив молельные коврики на стилобате – своеобразной террасе мечети на первом этаже. Также прихожане могут разместиться на площади у мечети – в таком случае количество молящихся может существенно возрасти.

У мечети будет 4 минарета. Высота двух из них составит 76 метров. Для сравнения – высота минаретов казанской мечети «Кул-Шариф» только 58 метров Фото: © islamtatar.ru

Стройка в прямом эфире

Строительство мечети началось в 2009 году. «То, что эта стройка сегодня идет – большая заслуга тех, кто стоял у истоков. В их числе – бывший руководитель «КамГЭСэнергостроя» Александр Сергеевич Евдокимов. Он проявил большую добрую волю и искреннюю заинтересованность в том, чтобы стройка началась. Это был первый генеральный подрядчик», – подчеркнул Хусаинов.

За три года были выполнены земельные работы, забиты сваи.

На некоторое время строительство мечети приостанавливалось из-за недостатка финансовых средств. Вновь оно возобновилось в 2017 году, когда подрядчиком стала «Стройтраст», которую возглавляет Раиль Миннегалиев. «Тогда они выполнили очень важную работу – завершили работу по нулевому циклу, тем самым вывели объект из-под земли», – отметил глава фонда.

Строительство мечети началось в 2009 году. На некоторое время строительство мечети приостанавливалось из-за недостатка финансовых средств. Вновь оно возобновилось в 2017 году Фото: © islamtatar.ru

С октября 2019 года за стройку взялась компания «АНГ-Холдинг» Алексея Горшкова. «С его приходом на площадку начались активные строительные работы, которые не останавливаются ни на один день. Его компания работает бесплатно и более того, она уже безвозмездно оказала услуг на сумму более 7 млн рублей», – сообщил Хусаинов.

Сейчас за строительством мечети можно наблюдать в режиме реального времени – на сайте фонда ведется онлайн-трансляция.

Весной этого года строители начали класть кирпич. На сегодня эти работы выполнены более, чем наполовину. Флигели к настоящему времени уже покрыты кровлей. Началась заливка бетона на больших минаретах – так как они будут переменного диаметра, применяется сложное техническое решение.

Сейчас изучаются варианты облицовки мечети и покрытие куполов. «Мы с потенциальными подрядчиками изучаем стоимость, качество материалов. Задача непростая, хочется красиво, хорошо сделать», – отметил глава фонда.

Весной этого года строители начали класть кирпич. На сегодня эти работы выполнены более чем наполовину Фото: nabchelny.ru

До конца года планируется завершить кирпичную кладку и выполнить значительный объем работ по возведению минаретов.

Пожертвований стало больше

«Мечеть стала привлекать внимание людей, потому что она стала видна прямо с проезжей части, с проспекта Сююмбике. Стало больше рядовых людей и руководителей разных категорий, даже из других регионов, которые искренне безвозмездно хотят нам помочь в той или иной форме, и пожертвований стало больше», – сказал Хусаинов.

По его словам, по мере того, как становится виден фронт работ, приходят руководители предприятий, организаций, которые занимаются тем или иным видом строительных работ и предлагают свои услуги – на днях один из предпринимателей предложил помочь в создании витражей.

Согласно архивам, в 2017 году стоимость строительства мечети оценивалась в 883 млн рублей. Сегодня глава фонда не берется прогнозировать итоговую стоимость, так как цены на строительные материалы существенно выросли. Предстоит еще большой объем отделочных работ, подведения коммуникаций. «Много сделано, но нужно очень много делать еще», – отметил собеседник агентства.

Согласно архивам, в 2017 году стоимость строительства мечети оценивалась в 883 млн рублей. Сегодня Хусаинов не берется прогнозировать итоговую стоимость, так как цены на строительные материалы существенно выросли Фото: © islamtatar.ru

Фонду удается работать экономно. «Те, кто у нас работают, подходят к делу очень рачительно. Они, как правило, прибыли не зарабатывают у нас, основные расходы – стоимость заработной платы и материалов, причем часть материалов мы получаем безвозмездно. Даже такую помощь мы учитываем и каждый квартал публикуем отчет», – подчеркнул Хусаинов.

Глава фонда не стал предполагать и сроки окончания работ: «Всевышний знает». Но надеется, что это произойдет в среднесрочной перспективе.