На строительство мечети «Джамиг» в Челнах за год собрано более 55 млн рублей

За 2021 год на строительство соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах удалось собрать 55,8 млн рублей, из них 48,6 млн рублей поступили в фонд финансовой помощи безналичным расчетом. Об этом пишут «Челнинские известия».

Сбор прошлого года оказался значительно выше, чем в 2020-м. Тогда на счет строящейся мечети поступило 38 млн рублей.

Самыми крупными благотворителями 2021 года стали резиденты ТОСЭР «Хаят Кимья» и «Кастамону», которые пожертвовали по 7,5 млн рублей. Чуть меньше поступило в приход мечети «Джамиг» от АО «Сетевая компания» — 5 млн 155 тысяч рублей, фонд Минтимера Шаймиева «Возрождение» пожертвовал 5 млн рублей.

За год на стройплощадке было уложено 526 квадратных метров бетона, 24,6 тонны строительной арматуры, более 1,8 тыс. кубометра кирпичной кладки. При этом большая часть стройматериалов предоставлена на безвозмездной основе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект в Челнах — это комплекс зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. В центре расположится основное пятиуровневое здание с куполами — большим посередине, диаметр которого составит 19 метров, и малыми, установленными над лифтовыми шахтами по бокам. К нему примкнут два флигеля с колоннадами, здесь также будет установлено по одному среднему куполу диаметром 9 метров. У мечети будет четыре минарета: два малых со стороны заднего фасада и два больших — по торцам флигелей. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров. Для сравнения: высота минаретов казанской мечети «Кул-Шариф» только 58 метров.