В Челнах строители приступили к сооружению больших минаретов мечети «Джамиг»

В Набережных Челнах строители приступили к сооружению двух больших минаретов на соборной мечети «Джамиг». В общей сложности на этих двух минаретах будет использовано более тысячи кубометров бетона. Об этом пишут «Челнинские известия».

На первых 14 метрах планируется переменный диаметр. Внутри каждого минарета предусмотрены 16 контрфорсов — выступающих частей стен для укрепления конструкций и железобетонные лестницы.

Также заказаны два малых купола. В общей сложности по проекту их будет пять: центральный купол диаметром 19 метров, два средних — по девять, два малых — по 5,3 метра. Купола будут покрыты патинированной медью светло-зеленого цвета. Их установка запланирована на весну 2022 года.

Параллельно продолжается разработка дизайна витражей для мечети. Их поставит компания «Татпроф».

На сегодняшний день строители завершили выкладку кровли на двух флигелях мечети, общая площадь которых составляет 960 кв. метров. Что касается основных работ, то из 2 тыс. кубометров кирпичной кладки выложено 1,6 тыс. кубометров наружных стен, 400 кубометров строители выложат на следующий год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что имена благотворителей на строительство мечети «Джамиг» в Челнах будут высечены на камне.