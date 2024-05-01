В Челнах ликвидировали большую несанкционированную свалку

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В рамках санитарно-экологического двухмесячника в Набережных Челнах удалось ликвидировать большую несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Прикамского управления ведомства в ходе рейда обнаружили на улице Металлургическая свалку бытовых и строительных отходов, а также покрышек пневматических шин. Оказалась захламлена территория площадью 450 кв. метров.

Исполкому Автограда экологи выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. К данному моменту весь незаконно складированный мусор вывезен.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что крупную свалку резины и стекловолокна устранили в Азнакаевском районе.

Руководитель природоохранного ведомства Александр Шадриков доложил 28 апреля на совещании в Доме Правительства РТ о ходе проведения санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане. За первые четыре недели на субботники вышли 125 тыс. человек. Собрано и вывезено на полигоны почти 50 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов. Муниципалитеты высадили более 24 тыс. деревьев и кустарников.

С 1 апреля в Минэкологии РТ поступило 2120 обращений от татарстанцев. Основная часть жалоб связана с несанкционированным размещением отходов, на втором месте — случаи загрязнения атмосферного воздуха, на третьем — нарушения водного законодательства.

В ходе совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил решить вопрос с вывозом мусора и образованием стихийных свалок.