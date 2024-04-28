news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 апреля 2024 07:37

Столб дыма в Челнах возник из-за горящего мусора

Скопировать ссылку

Сегодня в соцсетях появилось тревожное видео, очевидцы делились очень сильным задымлением в Набережных Челнах.

Как оказалось, горение произошло на Автосборочном проезде. На открытой территории полыхал мусор, из-за чего возник массивный столб черного дыма.

Пожарные огонь потушили. Пострадавших нет

#пожар в челнах
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2