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Столб дыма в Челнах возник из-за горящего мусора
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Сегодня в соцсетях появилось тревожное видео, очевидцы делились очень сильным задымлением в Набережных Челнах.
Как оказалось, горение произошло на Автосборочном проезде. На открытой территории полыхал мусор, из-за чего возник массивный столб черного дыма.
Пожарные огонь потушили. Пострадавших нет
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