Столб дыма в Челнах возник из-за горящего мусора

Сегодня в соцсетях появилось тревожное видео, очевидцы делились очень сильным задымлением в Набережных Челнах.

Как оказалось, горение произошло на Автосборочном проезде. На открытой территории полыхал мусор, из-за чего возник массивный столб черного дыма.

Пожарные огонь потушили. Пострадавших нет