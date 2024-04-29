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Общество 29 апреля 2024 23:08

Крупную свалку резины и стекловолокна устранили в Азнакаевском районе

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Крупную свалку резины и стекловолокна устранили в Азнакаевском районе
Фото: https://t.me/minecort

В Азнакаевском районе удалось обнаружить и ликвидировать большую несанкционированную свалку. Ее площадь составила 930 квадратных метров, а объем — 450 кубометров. Об этом сообщает Минэкологии Татарстана.

Большая куча мусора — стекловолокна, резины — находилась на улице Лесной в поселке Актюбинский. После предостережения от экологов исполком поселка ликвидировал свалку.

«Исполкому поселка Актюбинский было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения.На сегодняшний день свалка ликвидирована», — говорится в телеграм-канале ведомства.

#несанкционированная свалка #азнакаевский район
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