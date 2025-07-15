В Челнах до конца года закупят еще 80 новых автобусов

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До конца 2025 года в Набережных Челнах планируется закупить 80 новых автобусов большой вместимости. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании, отметив, что соответствующее решение было поддержано Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«В 2024 году город уже приобрел 90 автобусов. Сейчас принято решение о приобретении еще 80 единиц транспорта по схеме софинансирования 50 на 50. Город и республика совместно ежемесячно оплачивают стоимость автобусов лизинговой компании: 50 процентов – за счет республиканского бюджета, 50 – за счет городского», – пояснил мэр.

На сегодняшний день на маршруты в Челнах выходят 135 автобусов. По словам Наиля Магдеева, для полноценного функционирования маршрутной сети требуется не менее 200 машин.

«Несмотря на нехватку, мы обеспечиваем работу транспорта. Параллельно ведется обновление материально-технической базы предприятия "Горкоммунхоз", которое обслуживает автобусы. На эти цели также выделяются серьезные финансовые средства», – добавил он.