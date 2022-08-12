Центробанк: Для возврата к уровню инфляции в 4% России потребуется полтора года

В нынешних условиях для возврата к годовой инфляции на уровне 4% России потребуется 1,5 года. Об этом говорится в опубликованном докладе Центробанка.

«По оценкам ЦБ, с учетом структурной перестройки экономики выход на этот показатель потребует более 1,5 года и завершится в 2024 году. Для его достижения Банк России будет корректировать ключевую ставку», – отметил регулятор.

После повышения до 20% в феврале этого года к концу июля ключевая ставка была снижена до 8,0% годовых. Регулятор рассмотрит целесообразность ее дальнейшего понижения во втором полугодии 2022 года.

По данным, приведенным в докладе, ключевая ставка в следующем году прогнозируется на уровне 6,5-8,5%, в 2024-м — 6-7%, а к 2025 году она может снизится до 5-6%.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в годовом выражении в стране в июле замедлилась до 15,1% (в июне 15,9%). На Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая политика России нацелена на достижение уровня инфляции в 4%.