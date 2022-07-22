Банк России снизил ключевую ставку до 8%

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 8% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», – пояснил решение ЦБ.

Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12–15% в 2022 году, 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.