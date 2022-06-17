Путин: Экономическая цель России — снижение инфляции до 4%

Экономическая политика России нацелена на достижение уровня инфляции в 4%. Об этом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Президент отмечал, что в стране удалось добиться снижения инфляционного всплеска, вызванного санкциями. За три месяца показатель снизился с 17,8 до 16,7% и продолжает падать.

«Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. 4% — такая цель остается», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что главным принципом России остается соизмеримость потраченных и заработанных средств.

«Да, некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощью сегодня бессмысленно», — заметил Президент РФ.