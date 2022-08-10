В России годовая инфляция в июле замедлилась до 15,1%

В России инфляция в годовом выражении в июле замедлилась до 15,1% с 15,9% в июне. Таковы данные Росстата.

Потребительские цены на 0,5% и более снизились в 30 российских регионах, в то же время в 10 субъектах РФ цены на товары и услуги выросли на 0,1-0,9%.

Так, цены на картофель по сравнению с первым летним месяцем в июле снизились на 27,6%, капусту — 33,2%, свеклу — 27,1%, виноград — 15,7%, бананы — 14,2%. Услуги ЖКХ за отчетный период подорожали на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

На Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая политика России нацелена на достижение уровня инфляции в 4%. Тогда глава государства отметил, что удалось добиться снижения инфляционного всплеска в стране, вызванного санкциями.