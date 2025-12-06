news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 декабря 2025 09:04

В будущем году средний размер пенсии увеличится до 27 тыс. рублей

Читайте нас в
Телеграм
В будущем году средний размер пенсии увеличится до 27 тыс. рублей
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Росси средний размер пенсии по старости в будущем, 2026 году достигнет 27 тыс. рублей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Алексей Говырин, передает РИА Новости.

«Средняя страховая пенсия по старости, по оценке Правительства [России], вырастет до 27 тыс. рублей в месяц», – отметил парламентарий.

Страховые пенсии с 1 января 2026 года увеличатся на 7,6%, а социальные с 1 апреля – на 6,8%. При этом к октябрю 2025-го средний размер пенсии в России вырос на 11,7% за год.

читайте также
Средний размер пенсии в России увеличился на 11,7% за год
Депутат Фаррахов назвал нереализуемой идею повысить пенсии до 50 тыс. рублей
Депутат Фаррахов назвал нереализуемой идею повысить пенсии до 50 тыс. рублей
Пенсия за выслугу: кто может на нее рассчитывать в Татарстане
Пенсия за выслугу: кто может на нее рассчитывать в Татарстане
#индексация пенсий
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

5 декабря 2025
Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

5 декабря 2025