Общество 5 декабря 2025 15:52

Депутат Фаррахов назвал нереализуемой идею повысить пенсии до 50 тыс. рублей

Фото: © «Татар-информ»

Идея депутатов Госдумы повысить пенсии до 50 тыс. рублей экономически нереализуема, поскольку для её воплощения потребовалось бы либо резко увеличить налоговую нагрузку на работающих, либо найти несуществующие источники финансирования. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Для того чтобы повысить пенсии до 50 тыс. рублей необходимо найти источники для финансового обеспечения. Мы живём в системе страхового обеспечения, которое формируется со страховых взносов работающих граждан. Этих взносов будет недостаточно», — пояснил он, назвав инициативу популизмом, особенно опасным в предвыборный период.

Фаррахов отметил, что любое повышение выплат потребовало бы пропорционального роста этих взносов.

«Сегодня невозможно поднять налоги без согласия работающего гражданина», — добавил он, предложив каждому самостоятельно ответить на вопрос, готов ли он ради этого получать меньшую зарплату.

Напомним, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова выступили с инициативой поднять минимальный размер пенсии по старости до 50 тыс. рублей.

