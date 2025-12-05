Средний размер пенсии в России увеличился на 11,7% за год

Средний размер пенсионных выплат в России в октябре достиг 23,5 тыс. рублей, увеличившись за год на 11,7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, на которые ссылается ТАСС.

Согласно статистике, в октябре 2025 года средняя назначенная пенсия составила 23 530 рублей, что заметно превышает показатель октября прошлого года.

В конце ноября Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы. Документ предусматривает индексацию страховых пенсий с 1 января на 7,6%, а социальных – с 1 апреля на 6,8%.