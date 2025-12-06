Пенсия за выслугу: кто может на нее рассчитывать в Татарстане
На пенсию за выслугу лет на пожизненной основе могут претендовать татарстанцы на при наличии необходимого трудового стажа на конкретных должностях. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».
Согласно действующим нормам, претендовать на выплаты за выслугу могут несколько групп работников. В их число входят:
- федеральные гражданские служащие
- служащие органов власти субъектов РФ и муниципальных структур
- военнослужащие
- сотрудники Министерства внутренних дел, Росгвардии и учреждений УФСИН
- работники пожарной охраны
- космонавты
- специалисты летно-испытательных подразделений.