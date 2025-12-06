Пенсия за выслугу: кто может на нее рассчитывать в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На пенсию за выслугу лет на пожизненной основе могут претендовать татарстанцы на при наличии необходимого трудового стажа на конкретных должностях. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Согласно действующим нормам, претендовать на выплаты за выслугу могут несколько групп работников. В их число входят:

- федеральные гражданские служащие

- служащие органов власти субъектов РФ и муниципальных структур

- военнослужащие

- сотрудники Министерства внутренних дел, Росгвардии и учреждений УФСИН

- работники пожарной охраны

- космонавты

- специалисты летно-испытательных подразделений.