Общество 6 декабря 2025 07:00

Пенсия за выслугу: кто может на нее рассчитывать в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На пенсию за выслугу лет на пожизненной основе могут претендовать татарстанцы на при наличии необходимого трудового стажа на конкретных должностях. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Согласно действующим нормам, претендовать на выплаты за выслугу могут несколько групп работников. В их число входят:

- федеральные гражданские служащие

- служащие органов власти субъектов РФ и муниципальных структур

- военнослужащие

- сотрудники Министерства внутренних дел, Росгвардии и учреждений УФСИН

- работники пожарной охраны

- космонавты

- специалисты летно-испытательных подразделений.

