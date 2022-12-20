Этим утром ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области. В результате было нарушено электроснабжение и железнодорожные пути в поселке Суземка, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — заявил он в своем телеграм-канале.

Позднее Богомаз добавил, что из-за обстрела оказались разрушены железнодорожные пути в поселке Суземка. До их восстановления для жителей организуют автобусное сообщение.