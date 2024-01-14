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Трамп заявил, что мир еще никогда не был так близок к началу третьей мировой
Угроза новой мировой войны еще никогда не была так близка, как сейчас. Об этом в выступлении перед своими сторонниками в Айове заявил экс-Президент США Дональд Трамп.
«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей», — приводит его слова РИА Новости.
По словам политика, под руководством его преемника на посту Президента Джо Байдена США превратились в «слабую и неэффективную» страну, чье мнение не принимается во внимание на мировой арене.
«Единственное, что он хорошо умеет делать — это жульничать на выборах», — уверен Трамп.
Он отметил, что новая мировая война не будет похожа на первые две — столкновение будет намного масштабнее.
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