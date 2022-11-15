В Белом доме рассказали о целях встречи Нарышкина и главы ЦРУ в Анкаре

Встреча директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса в Анкаре проводилась с целью сохранения контактов между двумя странами по вопросам безопасности. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Все это касалось того, чтобы удостовериться, в особенности с учетом риторики Москвы о возможности применения ядерного оружия, что наши каналы коммуникации открыты. Чтобы не допустить никаких просчетов», — отметил Кирби.

Он не стал отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли в ходе встречи тема освобождения американских заключенных. По словам представителя Белого дома, главной целью Бернса и Нарышкина было обсуждение «рутинных» вопросов вокруг стратегической стабильности.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Россия и США проводят в столице Турции переговоры. Ранее эта встреча не анонсировалась публично. В материале «Ъ» сообщалось о том, что представлять Москву в Анкаре будет глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать факт встречи. Отказались делать это и власти Турции. Позже в Кремле подтвердили факт проведения переговоров между Россией и США.

Агентство «Рейтер» также рассказало, что на переговоры в Анкару отправился директор американского Центрального разведывательного управления Уильямс Бернс. В свою очередь журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд заявила, что стороны обсуждают «вопросы, связанные с находящимися в заключении американскими гражданами и ядерными рисками».