В Кремле не стали опровергать переговоры России и США в Анкаре

В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о проведении переговоров России и США в Анкаре. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее «Коммерсантъ», сославшись на своего источника, сообщил о том, что в столице Турции сегодня проходят переговоры между российской и американской делегациями. Отмечается, что от России в Анкару прилетел директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Публично эта новость не анонсировалась. Подробности о темах и целях переговоров источник газеты также раскрывать отказался.