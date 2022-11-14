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Ру Тат
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Политика
14 ноября 2022  13:19

В Кремле не стали опровергать переговоры России и США в Анкаре

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В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о проведении переговоров России и США в Анкаре. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее «Коммерсантъ», сославшись на своего источника, сообщил о том, что в столице  Турции сегодня проходят переговоры между российской и американской делегациями. Отмечается, что от России в Анкару прилетел директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Публично эта новость не анонсировалась. Подробности о темах и целях переговоров источник газеты также раскрывать отказался. 

 

#Дмитрий Песков #политика #США
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