Кремль подтвердил факт российско-американских переговоров в Анкаре

Россия и Соединенные Штаты проводят переговоры в столице Турции Анкаре. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это была инициатива американской стороны», — пояснил пресс-секретарь Президента РФ. При этом он отказался говорить о содержании секретных консультаций.

Первой о тайных переговорах в турецкой столице с участием руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина написала газета «Коммерсантъ». Песков тогда не стал ни подтверждать, ни опровергать факт встречи. Отказались делать это и власти Турции.

Позднее агентство «Рейтер» со ссылкой на источник рассказало, что на переговоры в Анкару отправился директор Центрального разведывательного управления США Уильямс Бернс. В свою очередь журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд уточнила, что стороны обсуждают «вопросы, связанные с находящимися в заключении американскими гражданами и ядерными рисками».