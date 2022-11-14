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Ру Тат
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Политика
14 ноября 2022  15:01

Турция вслед за Москвой не стала опровергать тайные переговоры России и США в Анкаре

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Власти Турции не стали опровергать проведение переговоров между Москвой и Вашингтоном, которые якобы проходят в Анкаре, сообщает ТАСС.

О том, что в турецкой столице проходят тайные русско-американские переговоры, ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, российскую сторону представляет глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сегодня также отказался опровергнуть сообщение о проведении переговоров, добавив, впрочем, что и подтвердить их тоже не может. Отметим, что вредварительно эти переговоры публично не анонсировались. 

#Дмитрий Песков #политика #турция
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