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Салливан: Киев должен сам решить вопрос о необходимых для мира уступках
Власти Украины должны самостоятельно определять свои позиции относительно территориальных уступок для достижения мира с Россией. Об этом заявил советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
«Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба — прим. Т-и) не должна навязываться извне, в том числе Соединенными Штатами», — подчеркнул советник нынешнего американского лидера Джо Байдена (цитата по РИА Новости).
В связи с этим Салливан напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости завершить конфликт путем переговоров.
В этом контексте «главной задачей» текущего года американский чиновник назвал предоставление Украине как можно большего количества инструментов, «чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций и добиться желаемого результата».
При этом Салливан обратил внимание на то, что вопросы, связанные с территорией, безопасностью и другими аспектами, должны оставаться в ведении Зеленского, потому что речь идет о его стране.
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