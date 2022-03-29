На территории временного военного городка в Белгородской области при взрыве пострадали четверо военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Снаряд попал на территорию временного военного городка в Белгородской области. Ранения получили четверо военнослужащих», — заявил собеседник агентства. По его словам, предварительные данные свидетельствуют, что обстрел был произведен со стороны Украины.

При этом РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб подтвердило ранение четверых сотрудников силовых структур при взрыве на складе. Однако оно назвало вероятной причиной инцидента человеческий фактор.

«Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора», — пояснил источник агентства.

Ранее местные жители опубликовали в соцсетях ряд видео, на которых запечатлены горение и вспышки на территории Белгородского района.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что взрыв случился неподалеку от села Красный Октябрь. По его данным, «жертв и пострадавших среди жителей нет», как и разрушений на территории населенного пункта.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.