Гладков рассказал о продолжающемся строительстве «засечной черты»

Фото: Фото: t.me/vvgladkov/

В Белгородской области продолжается строительство укреплений «засечной черты». Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

«Проехал сегодня вместе с курирующим заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты», — написал губернатор.

При этом Гладков назвал строительство укреплений «большой» и «особо важной для обеспечения безопасности всех жителей» региона работой. По его словам, она «идет в соответствии с утвержденным графиком».

На выложенных главой области фотографиях запечатлены в основном противотанковые надолбы (так называемые «зубы»), а также противотанковый ров с эскарпом (валом).

Впервые о строительстве «засечной черты», названной по аналогии с Белгородской чертой XVII века, губернатор сообщил во второй половине ноября.

Сегодня же Вячеслав Гладков анонсировал формирование отрядов территориальной обороны из числа не подлежащих мобилизации.

Фото: t.me/vvgladkov/.