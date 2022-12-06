Гладков рассказал о продолжающемся строительстве «засечной черты»
В Белгородской области продолжается строительство укреплений «засечной черты». Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.
«Проехал сегодня вместе с курирующим заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты», — написал губернатор.
При этом Гладков назвал строительство укреплений «большой» и «особо важной для обеспечения безопасности всех жителей» региона работой. По его словам, она «идет в соответствии с утвержденным графиком».
На выложенных главой области фотографиях запечатлены в основном противотанковые надолбы (так называемые «зубы»), а также противотанковый ров с эскарпом (валом).
Впервые о строительстве «засечной черты», названной по аналогии с Белгородской чертой XVII века, губернатор сообщил во второй половине ноября.
Сегодня же Вячеслав Гладков анонсировал формирование отрядов территориальной обороны из числа не подлежащих мобилизации.
Фото: t.me/vvgladkov/.