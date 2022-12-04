Белгородский губернатор рассказал об обстреле села Тишанка

В Волоконовском районе Белгородской области сегодня было обстреляно находящееся неподалеку от границы с Украиной село Тишанка, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Вячеслав Гладков.

«Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению», — написал губернатор, выложив фотографию уничтоженного строения.

При этом Гладков заверил, что оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, в том числе и Белгородская область, время от времени подвергаются обстрелам (так, 1 декабря под огонь попали села в Валуйском районе и Шебекинском городском округе). В ноябре на Белгородчине началось возведение так называемо1 «засечной черты».