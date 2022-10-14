В Белгородской области жертвами обстрела ВСУ стали несколько человек

Несколько человек погибли и еще несколько оказались раненными в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР.

«В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — сообщается в Telegram-канале следкома.

Также известно, что в результате падения обломков украинской ракеты повреждена часть линии электропередачи у железнодорожного полотна в районе Новооскольского округа. Движение поездов временно приостановлено.

