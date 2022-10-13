Белгородский губернатор рассказал о разрушенном погранпункте

В приграничном городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела с украинской стороны уничтожен таможенный пункт пропуск. Об этом рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет. У самого пограничного перехода есть значительные разрушения. Он практически перестал существовать», — написал губернатор.

Кроме того, по словам Гладкова, оказалось обстреляно село Гуево Суджанского района. Там никто не пострадал, но осколки зацепили здание местного Дома культуры. «В нем выбиты стекла, осколками посекло фасад», — уточнил глава региона.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории. Так, сегодня в Белгороде ракета попала в жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Шебекино обстреливали 10 и 11 октября. Во время первого из этих обстрелов от «обширных осколочных ранений» погибла 74-летняя женщина. На следующий день из-за огня с украинской стороны оказался поврежден трансформатор на подстанции, более 2 тыс. человек временно остались без энергоснабжения.