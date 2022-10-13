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Ру Тат
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Политика
13 октября 2022  20:36

Белгородский губернатор рассказал о взрыве склада с боеприпасами после обстрела

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В результате обстрела с украинской стороны в Белгородском районе Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Об этом рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — написал Гладков. 

«Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», — добавил губернатор.

Upd (21.20): Глава области не уточнил название поселка. Но незадолго до появления его публикации очевидцы писали в социальных сетях о взрывах и сильном пожаре в районе сахарного завода в поселке Октябрьский под Белгородом.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории. Так, сегодня в Белгороде ракета попала в жилой дом. Никто не пострадал.

#спецоперация на Украине
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